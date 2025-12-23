Maltempo a Natale in arrivo neve sul Nord-Ovest e pioggia al Centro-Sud allerta gialla in 10 regioni tra cui Campania Lazio e Sicilia

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le temperature minime risulteranno generalmente stazionarie o in lieve aumento su tutto il Paese; previste piogge sparse e nevicate Un ciclone invernale è in arrivo sull’Italia e la settimana di Natale si preannuncia all’insegna del maltempo, con piogge diffuse e neve anche in collina. Sulla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

maltempo a natale in arrivo neve sul nord ovest e pioggia al centro sud allerta gialla in 10 regioni tra cui campania lazio e sicilia

© Ilgiornaleditalia.it - Maltempo a Natale, in arrivo neve sul Nord-Ovest e pioggia al Centro-Sud, allerta gialla in 10 regioni tra cui Campania, Lazio e Sicilia

Leggi anche: Meteo: Natale con il maltempo, in arrivo pioggia da Nord a Sud. Oggi allerta gialla su Sicilia e Calabria

Leggi anche: Maltempo, neve, freddo e temporali dal Nord al Sud Italia, allerta gialla in 12 regioni, temperature sottozero in Trentino Alto Adige

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Temporali a nord ovest e nevicate fino a 500 metri, allerta gialla in 4 regioni; Meteo Natale, arriva il ciclone invernale: neve in collina e maltempo diffuso su tutta Italia; Meteo, maltempo e gelo con il ciclone d'inverno verso Natale. Ecco dove colpirà; Le previsioni meteo: maltempo in arrivo con pioggia e neve anche a Natale.

maltempo natale arrivo neveLe previsioni meteo: maltempo in arrivo con pioggia e neve anche a Natale - Si avvicina una perturbazione carica di piogge e neve che persisterà per tutta la settimana di Natale. ansa.it

maltempo natale arrivo neveLiguria, Natale col maltempo: piogge diffuse e neve fino a 800 metri - La Liguria si prepara a un Natale all’insegna del maltempo, con pioggia e neve in arrivo sull’Appennino settentrionale. telenord.it

maltempo natale arrivo neveMALTEMPO IN ARRIVO: PIOGGIA, VENTO E NEVE ANCHE A NATALE - Si avvicina una perturbazione carica di piogge e nevicate che ci terrà compagnia per tutta la settimana di Natale. 9colonne.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.