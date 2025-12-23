maltempo a natale in arrivo neve sul nord ovest e pioggia al centro sud allerta gialla in 10 regioni tra cui campania lazio e sicilia

Le temperature minime risulteranno generalmente stazionarie o in lieve aumento su tutto il Paese; previste piogge sparse e nevicate Un ciclone invernale è in arrivo sull’Italia e la settimana di Natale si preannuncia all’insegna del maltempo, con piogge diffuse e neve anche in collina. Sulla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Temporali a nord ovest e nevicate fino a 500 metri, allerta gialla in 4 regioni; Meteo Natale, arriva il ciclone invernale: neve in collina e maltempo diffuso su tutta Italia; Meteo, maltempo e gelo con il ciclone d'inverno verso Natale. Ecco dove colpirà; Le previsioni meteo: maltempo in arrivo con pioggia e neve anche a Natale.

Le previsioni meteo: maltempo in arrivo con pioggia e neve anche a Natale - Si avvicina una perturbazione carica di piogge e neve che persisterà per tutta la settimana di Natale. ansa.it