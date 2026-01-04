Allerta meteo cambia la traiettoria del ciclone dell’Epifania | gelo intenso al Nord neve abbondante al Centro e al Sud

L’allerta meteo in Italia si aggiorna in seguito alla variazione della traiettoria del Ciclone dell’Epifania. Il cambiamento delle previsioni comporta un’intensa ondata di gelo al Nord e abbondanti nevicate al Centro e al Sud. Queste nuove indicazioni meteorologiche richiedono attenzione e preparazione, in particolare per i territori interessati. Di seguito, i dettagli sulle condizioni attese e le misure consigliate.

Allerta meteo in Italia, la traiettoria del Ciclone dell’Epifania cambia in modo significativo rispetto alle previsioni dei giorni scorsi e ridisegna lo scenario meteo sulla nostra penisola. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli indicano uno spostamento più meridionale del minimo di bassa pressione, con effetti molto diversi tra Nord e resto del Paese. Il ciclone transiterà nel cuore del Mediterraneo tra basso Tirreno, Calabria e mar Ionio tra martedì 6 e mercoledì 7 gennaio. Questo spostamento verso sud modifica sensibilmente la distribuzione delle precipitazioni, concentrando il maltempo soprattutto al Centro e al Sud, mentre il Nord resterà ai margini delle piogge e delle nevicate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

