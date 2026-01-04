Allerta meteo cambia la traiettoria del ciclone dell’Epifania | gelo intenso al Nord neve abbondante al Centro e al Sud

L’allerta meteo in Italia si aggiorna in seguito alla variazione della traiettoria del Ciclone dell’Epifania. Il cambiamento delle previsioni comporta un’intensa ondata di gelo al Nord e abbondanti nevicate al Centro e al Sud. Queste nuove indicazioni meteorologiche richiedono attenzione e preparazione, in particolare per i territori interessati. Di seguito, i dettagli sulle condizioni attese e le misure consigliate.

Allerta meteo in Italia, la traiettoria del Ciclone dell'Epifania cambia in modo significativo rispetto alle previsioni dei giorni scorsi e ridisegna lo scenario meteo sulla nostra penisola. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli indicano uno spostamento più meridionale del minimo di bassa pressione, con effetti molto diversi tra Nord e resto del Paese. Il ciclone transiterà nel cuore del Mediterraneo tra basso Tirreno, Calabria e mar Ionio tra martedì 6 e mercoledì 7 gennaio. Questo spostamento verso sud modifica sensibilmente la distribuzione delle precipitazioni, concentrando il maltempo soprattutto al Centro e al Sud, mentre il Nord resterà ai margini delle piogge e delle nevicate.

Meteo, allerta arancione e gialla il 26 dicembre 2025 in Italia: ecco dove - Duplice allerta meteo arancione e gialla nel giorno di Santo Stefano in Italia: tutte le regioni e zone a rischio. meteo.it

ALLERTA METEO GIALLA DALLE 15 DI OGGI PER TEMPORALI La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalle 15 di oggi, domenica 4 gennaio, alle 15 di domani, lunedì 5 gennaio, sulle segu - facebook.com facebook

Allerta Meteo, maltempo estremo al Centro Italia con nubifragi, tornado e neve! Gelo polare al Nord, Piemonte a -16°C in pianura all'alba dell'Epifania!!! x.com

