allenare la mente

Questa sera si tiene un nuovo appuntamento della stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”, dedicato all’allenamento mentale. L’evento prevede interventi di esperti del settore che discuteranno di tecniche e strategie per migliorare le capacità cognitive e mantenere la concentrazione. La serata si svolge in presenza e online, coinvolgendo un pubblico interessato a scoprire nuovi metodi per potenziare la mente.

Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione: Paola Paggi, ex pallavolista azzurra e campionessa europea, punto di riferimento nella formazione mentale e tecnica delle giovani atlete; Franco Bertoli, ex campione di pallavolo e commentatore sportivo, esperto di leadership e motivazione; Roccardo Bergamini, mental coach e formatore, autore di percorsi dedicati alla gestione della performance e dello stress; Giuseppe Vercelli, psicologo dello sport e consulente di squadre professionistiche, esperto in tecniche di concentrazione e preparazione mentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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