Jannik Sinner e il kit per allenare la mente | Ce l'ho a casa Lo uso a seconda di come mi sento

Jannik Sinner, dopo la vittoria all’esordio agli Australian Open, ha sottolineato l’importanza del lavoro mentale nella sua preparazione. Ha condiviso di utilizzare un kit specifico a casa, adattandolo alle proprie sensazioni. Questa attenzione alla preparazione mentale rappresenta un elemento fondamentale nel percorso del giovane tennista, contribuendo a migliorare concentrazione e resistenza emotiva in campo.

