Allegri dopo Fiorentina Milan | Non penso a Inter Napoli ci mancano 34 36 punti per la Champions…Bisogna essere realisti ed esigenti con noi stessi

Dopo il pareggio tra Fiorentina e Milan, l'allenatore Allegri ha sottolineato l'importanza di mantenere un approccio realistico e rigoroso, evidenziando che il focus rimane sulla conquista dei punti necessari per qualificarsi in Champions League. Ha ricordato che mancano ancora 34/36 punti e che è fondamentale mantenere alta l’autocritica per raggiungere gli obiettivi stagionali. Le sue parole riflettono un atteggiamento equilibrato e concentrato sul proseguimento del campionato.

Allegri, allenatore del Milan, ha parlato così dopo il match contro la Fiorentina pareggiato 1-1. Nel post-partita di Fiorentina-Milan, a DAZN, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste dichiarazioni. LE NOTE POSITIVE – «Nkunku non è l'unica nota positiva, abbiamo fatto un buon primo tempo,

Allegri non fa drammi dopo il pari del Milan contro la Fiorentina: “Ci mancano 34/36 punti” - in casa della Fiorentina: "Ci mancano 34/36 punti per tornare ... fanpage.it

Fiorentina-Milan, Allegri: "Commesso lo stesso errore del finale contro il Genoa" - L'allenatore del Milan analizza il finale della partita contro la Fiorentina: "Dopo l'1- sport.sky.it

#Allegri: “Forse mi sono spiegato male io coi ragazzi dopo il #Genoa: non abbiamo capito cosa è successo giovedì e abbiamo ripetuto nel finale gli stessi errori. 1 punto guadagnato o 2 persi Ci mancano 34-36 punti per il nostro obiettivo che è tornare in Cha x.com

Dopo il Genoa, anche la Fiorentina ferma sull'1-1 il Milan. Altra frenata per l'irrefrenabile Max Allegri - facebook.com facebook

