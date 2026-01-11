Allegri dopo Fiorentina Milan | Non penso a Inter Napoli ci mancano 34 36 punti per la Champions…Bisogna essere realisti ed esigenti con noi stessi

Da calcionews24.com 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il pareggio tra Fiorentina e Milan, l'allenatore Allegri ha sottolineato l'importanza di mantenere un approccio realistico e rigoroso, evidenziando che il focus rimane sulla conquista dei punti necessari per qualificarsi in Champions League. Ha ricordato che mancano ancora 34/36 punti e che è fondamentale mantenere alta l’autocritica per raggiungere gli obiettivi stagionali. Le sue parole riflettono un atteggiamento equilibrato e concentrato sul proseguimento del campionato.

Allegri, allenatore del Milan, ha parlato così dopo il match contro la Fiorentina pareggiato 1-1. Le sue dichiarazioni Nel post-partita di Fiorentina-Milan, a DAZN, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste dichiarazioni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano LE NOTE POSITIVE – «Nkunku non è l’unica nota positiva, abbiamo fatto un buon primo tempo, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

allegri dopo fiorentina milan non penso a inter napoli ci mancano 34 36 punti per la champions8230bisogna essere realisti ed esigenti con noi stessi

© Calcionews24.com - Allegri dopo Fiorentina Milan: «Non penso a Inter Napoli, ci mancano 34/36 punti per la Champions…Bisogna essere realisti ed esigenti con noi stessi»

Leggi anche: Fiorentina-Milan, Allegri post partita: “Bisogna essere più precisi. Mancano 34-36 punti a…”

Leggi anche: Allegri non fa drammi dopo il pari del Milan contro la Fiorentina: “Ci mancano 34/36 punti”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fiorentina Milan, Allegri: 'Nkunku è recuperato, Modric in panchina'. Video; Allegri: Nkunku recuperato. Fullkrug c'è. Pavlovic furbo? È il bello del calcio; Allegri, show Milan: La Fiorentina me l'ero scordata, tra Kean e Leao non so chi canta meglio; Fiorentina-Milan: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A.

allegri dopo fiorentina milanPagina 1 | Allegri e i due indizi Milan: "Con la Fiorentina come col Genoa, per la Champions manca tanto" - Il tecnico rossonero e il secondo pari di seguito: "L'obiettivo è entrare tra le prime quattro. tuttosport.com

allegri dopo fiorentina milanAllegri non fa drammi dopo il pari del Milan contro la Fiorentina: “Ci mancano 34/36 punti” - in casa della Fiorentina: "Ci mancano 34/36 punti per tornare ... fanpage.it

allegri dopo fiorentina milanFiorentina-Milan, Allegri: "Commesso lo stesso errore del finale contro il Genoa" - L'allenatore del Milan analizza il finale della partita contro la Fiorentina: "Dopo l'1- sport.sky.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.