Dopo la partita tra Lazio e Milan, l’allenatore rossonero ha commentato le reazioni dei suoi giocatori, menzionando Leao come particolarmente nervoso durante l’incontro. Ha anche riferito che alcuni tifosi e commentatori avevano già iniziato a parlare di scudetto dopo la vittoria contro l’Inter. Allegri ha parlato a 'DAZN' al termine della gara, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Cosa non ha funzionato oggi? “Sapevamo innanzitutto le difficoltà della partita, oggi tornavano i tifosi della Lazio allo stadio. Per loro era una partita di grande importanza, visto che giocavano contro il Milan, visto che non hanno da chiedere tantissimo alla classifica. Hanno fatto una partita importante, soprattutto il primo tempo. Bastava essere un pochettino più ordinati nel primo tempo e non subire un gol come lo abbiamo subito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri dopo Lazio-Milan: “Dopo l’Inter parlavano di scudetto. Leao? Era nervoso”

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