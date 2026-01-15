Leao vuole calciare il rigore Allegri dice no | cos’è successo in Como-Milan

Durante la partita Como-Milan del 15 gennaio, Rafa Leao ha avuto un momento di tensione con l'allenatore Massimiliano Allegri. L'episodio ha coinvolto una discussione sulla decisione di calciare il rigore, creando un episodio insolito nel contesto della sfida. Questo evento ha attirato l'attenzione degli osservatori, evidenziando un momento di confronto tra giocatore e tecnico durante la partita.

(Adnkronos) –Rafa Leao 'litiga' con Massimiliano Allegri durante Como-Milan. Nella sfida contro il Como di oggi, giovedì 15 gennaio, l'attaccante portoghese si è reso protagonista di un siparietto piuttosto insolito con il suo allenatore, che ha portato a una discussione tra i due. Succede tutto al 43' del primo tempo, quando l'arbitro Guida assegna calcio di rigore ai rossoneri per fallo di Kempf su Rabiot. Durante il check del Var per possibile fallo di Saelemaekers a inizio azione, Leao prende il pallone e lo porta sul dischetto, pronto a calciare, ma viene richiamato da Nkunku, il tiratore designato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Le condizioni di Leao verso Como-Milan, può restare fuori: Allegri vuole evitare un rischio enorme Leggi anche: Milan Genoa 1-1, psicodramma nel finale: Leao agguanta il pareggio al 92? poi Stanciu sbaglia il rigore della vittoria al 98?. Cos’è successo a San Siro Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il Milan si salva, Leao riprende il Genoa nel recupero: 1-1. Stanciu sbaglia un rigore al 99'; Milan, Leao e... Stanciu evitano la sconfitta, ma col Genoa arriva solo un punto; Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo; Milan-Genoa 1-1, Leão risponde a Colombo e Stanciu al 99' fallisce il rigore della vittoria. Leao vuole calciare il rigore, Allegri dice no: cos'è successo in Como-Milan - Nella sfida contro il Como di oggi, giovedì 15 gennaio, l'attaccante portoghese si è reso protagonista di un siparietto piuttosto insoli ... adnkronos.com

MN - Leao vuole tirare il rigore e va da Allegri, poi arriva Maignan e l’abbraccio a Nkunku. Cosa è successo - Sul rigore per il Milan, Rafael Leao chiede a Massimiliano Allegri di calciare il penalty, ma il tecnico rossonero gli fa segno di aspettare. milannews.it

Leao pronto a battere il rigore contro il Como, interviene Allegri e sceglie Nkunku: cosa gli ha detto - Milan ma è intervenuto Allegri con un cambio di gerarchie particolare ... fanpage.it

GdS - Rafael Leao incerottato. Il portoghese non è al meglio per via di questo problema all’adduttore che non gli permette di essere al 100%. Nonostante il problema, Leao vuole tornare a giocare dal primo minuto a Como. Verrà valutato dallo staff medico d - facebook.com facebook

. @acmilan con il dubbio @RafaeLeao7: non è al top, ma vuole esserci contro il Como. La situazione - #ComoMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.