Allegri dopo Cagliari-Milan | Scudetto? Inutile parlare Segnali chiari a Leao e mercato
Dopo la partita tra Cagliari e Milan, Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria dei rossoneri, sottolineando che parlare dello scudetto in questo momento è inutile. Le sue parole sembrano inviare segnali precisi, in particolare a Leao e alle strategie di mercato, evidenziando un momento di riflessione e valutazione per il club.
Cagliari-Milan, Massimiliano Allegri ha parlato dopo la vittoria dei rossoneri in trasferta. L'allenatore manda segnali chiari a Leao e al mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, Allegri dopo la vittoria di Cagliari: “Scudetto? Inutile parlarne. Bisogna fare punti”
Leggi anche: Milan, Allegri post Cagliari: “Leao a volte si addormenta. Scudetto? E’ troppo presto”
Cagliari-Milan, Allegri: Leao da centravanti non si addormenta. Scudetto? Troppo presto; Allegri: Leao ogni tanto a sinistra si addormenta, da centravanti no; Allegri dopo Cagliari-Milan: Leao a sinistra si addormenta, non avevo dubbi su Fullkrug. Il corto muso non si allena; La felicità di Allegri dopo la vittoria a Cagliari: In matematica me la cavavo, siamo ancora a 38 punti....
Cagliari-Milan, Allegri: "Leao da centravanti non si addormenta. Scudetto? Troppo presto" - Milan, Allegri: 'Leao da centravanti non si addormenta. sport.sky.it
Il richiamo di Allegri a Leao, che intanto decide la prima del 2026. Il Milan corre - La prima vittoria del 2026 è targata Milan che, grazie al gol di Leao, espugna Cagliari e si issa momentaneamente in testa alla classifica in attesa. tuttomercatoweb.com
Allegri dopo Cagliari-Milan: "Leao ogni tanto a sinistra si addormenta, da centravanti no. Scudetto? Troppo presto per parlarne" - Il tecnico del Milan analizza ai microfoni di Sky Sport la preziosa vittoria di Cagliari: "Dovevamo assolutamente fare il secondo gol". eurosport.it
#Ravezzani celebra il #Milan dopo Cagliari: "Piccolo capolavoro di #Allegri. #dewinter ..." #SempreMilan #CagliariMilan #SerieA x.com
La felicità di Allegri dopo la vittoria a Cagliari: "In matematica me la cavavo, siamo ancora a 38 punti..." - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.