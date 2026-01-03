Allegri dopo Cagliari-Milan | Scudetto? Inutile parlare Segnali chiari a Leao e mercato

Dopo la partita tra Cagliari e Milan, Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria dei rossoneri, sottolineando che parlare dello scudetto in questo momento è inutile. Le sue parole sembrano inviare segnali precisi, in particolare a Leao e alle strategie di mercato, evidenziando un momento di riflessione e valutazione per il club.

Il richiamo di Allegri a Leao, che intanto decide la prima del 2026. Il Milan corre - La prima vittoria del 2026 è targata Milan che, grazie al gol di Leao, espugna Cagliari e si issa momentaneamente in testa alla classifica in attesa. tuttomercatoweb.com

Allegri dopo Cagliari-Milan: "Leao ogni tanto a sinistra si addormenta, da centravanti no. Scudetto? Troppo presto per parlarne" - Il tecnico del Milan analizza ai microfoni di Sky Sport la preziosa vittoria di Cagliari: "Dovevamo assolutamente fare il secondo gol". eurosport.it

#Ravezzani celebra il #Milan dopo Cagliari: "Piccolo capolavoro di #Allegri. #dewinter ..." #SempreMilan #CagliariMilan #SerieA x.com

La felicità di Allegri dopo la vittoria a Cagliari: "In matematica me la cavavo, siamo ancora a 38 punti..." - facebook.com facebook

