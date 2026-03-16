Alle elezioni locali in Francia, i partiti radicali hanno ottenuto risultati significativi, superando le aspettative. Questo scenario complica le strategie degli altri schieramenti, che si trovano ora a dover valutare se stringere alleanze per il secondo turno. La vittoria di questi partiti ha portato a un rinnovato equilibrio politico nelle diverse municipalità del paese.

Ed è un problema per gli altri, che ora dovranno decidere se fare alleanze in vista del secondo turno, previsto per il 22 marzo Domenica si è tenuto in Francia il primo turno delle elezioni amministrative in più di 35mila comuni, importanti per vedere lo stato di salute dei partiti in vista delle elezioni presidenziali del 2027. Le cose da tenere d’occhio erano soprattutto due: i risultati del partito di estrema destra Rassemblement National (RN), molto forte a livello nazionale ma finora ancora poco radicato al livello locale; e quelli della France insoumise (LFI), di estrema sinistra, rispetto ai candidati più moderati. Il Rassemblement National ha ottenuto risultati meno promettenti di quanto ci si aspettasse, ma comunque molto buoni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Alle elezioni locali in Francia sono andati bene i partiti radicali

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