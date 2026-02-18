I colloqui di pace tra Ucraina e Russia si sono conclusi e non sono andati bene
Il negoziato tra Ucraina e Russia si è chiuso senza risultati concreti, causando delusione tra le parti. Le trattative, svolte a Ginevra il 17 e 18 febbraio con l’intervento degli Stati Uniti, si sono rivelate infruttuose. Le due nazioni non sono riuscite a trovare un accordo sulle questioni chiave, lasciando il futuro del conflitto ancora incerto. La mancanza di progressi evidenzia le profonde divergenze tra le parti e il difficile percorso verso una soluzione. La situazione rimane tesa e senza segnali di cambiamento immediato.
Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Al termine dei negoziati durati due giorni a Ginevra sotto mediazione Usa restano divergenze sui punti chiave, in primis sul nodo dei territori L'ultimo round negoziale tra Russia e Ucraina a Ginevra, tenutosi il 17 e 18 febbraio sotto la mediazione degli Stati Uniti, non ha prodotto progressi significativi. La seconda e ultima giornata dei negoziati nella città svizzera è durata appena due ore e al termine, il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, ha definito il dialogo "difficile" e ha tenuto una breve conferenza stampa in cui ha di fatto evitato quasi tutte le domande.🔗 Leggi su Today.it
Come sono andati quindi gli attesi colloqui di pace tra Ucraina e RussiaSi è concluso il secondo round di colloqui tra Ucraina e Russia negli Emirati Arabi.
Leggi anche: Guerra Russia – Ucraina, conclusi colloqui a Miami tra delegazioni Usa-Kiev. Trump: “Lavoriamo molto duramente per la pace”
Perché i negoziati di pace in Ucraina non si stanno mettendo bene per Zelensky
Argomenti discussi: Ucraina, al via oggi a Ginevra terzo round di negoziati di pace con Usa e Russia; Ucraina, Usa, Russia terranno terzo round colloqui di pace a Ginevra; Ginevra, nuovi colloqui di pace tra Russia e Ucraina sotto mediazione USA; Prima giornata di colloqui tesi per la pace in Ucraina: si riparte domani.
COMMISSIONE EUROPEA * «LA COMMISSARIA ŠUICA A WASHINGTON PER I COLLOQUI SUL PIANO DI PACE A GAZA, L’UE STANZIA 1,6 MILIARDI DI EURO PER LA PALESTINA»Domani, la Commissaria per il Mediterraneo Dubravka Šuica parteciperà, a nome della Commissione europea, ai colloqui sul piano di pace per Gaza nel contesto di una riunione del ‘Board of Peace’. La su ... agenziagiornalisticaopinione.it
Si interrompono i colloqui Russia-Ucraina a Ginevra e altre notizie interessantiI colloqui di pace tra Ucraina e Russia mediati dagli Stati Uniti a Ginevra (Svizzera) si sono conclusi dopo appena due ore. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la controparte di rita ... limesonline.com
#TG2000 - In Ucraina continuano gli attacchi di Mosca nonostante i colloqui di pace a Ginevra. #18febbraio #Ucraina #Ginevra #Kharkiv #Putin #Kiev #Zelensky #Odessa #Zaporizhzhia #Russia #Dnipropetrovsk #Donbass #RussiaUkraineWar #Ukraine #T facebook
Risparmiate tempo e ignorate il teatro kabuki dei "colloqui di pace" sulla fine della guerra russa in Ucraina. La Russia non fermerà la guerra finché non otterrà la resa dell'Ucraina, e l'Ucraina non è minimamente vicina al punto di doversi arrendere. Tutto il rest x.com