I colloqui di pace tra Ucraina e Russia si sono conclusi e non sono andati bene

Il negoziato tra Ucraina e Russia si è chiuso senza risultati concreti, causando delusione tra le parti. Le trattative, svolte a Ginevra il 17 e 18 febbraio con l’intervento degli Stati Uniti, si sono rivelate infruttuose. Le due nazioni non sono riuscite a trovare un accordo sulle questioni chiave, lasciando il futuro del conflitto ancora incerto. La mancanza di progressi evidenzia le profonde divergenze tra le parti e il difficile percorso verso una soluzione. La situazione rimane tesa e senza segnali di cambiamento immediato.

Al termine dei negoziati durati due giorni a Ginevra sotto mediazione Usa restano divergenze sui punti chiave, in primis sul nodo dei territori L'ultimo round negoziale tra Russia e Ucraina a Ginevra, tenutosi il 17 e 18 febbraio sotto la mediazione degli Stati Uniti, non ha prodotto progressi significativi. La seconda e ultima giornata dei negoziati nella città svizzera è durata appena due ore e al termine, il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, ha definito il dialogo "difficile" e ha tenuto una breve conferenza stampa in cui ha di fatto evitato quasi tutte le domande.

Come sono andati quindi gli attesi colloqui di pace tra Ucraina e RussiaSi è concluso il secondo round di colloqui tra Ucraina e Russia negli Emirati Arabi.

