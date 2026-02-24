calenda picierno i radicali e gli happy few che sono andati in ucraina da autentici patrioti italiani

Calenda, Picierno e alcuni attivisti italiani hanno visitato l’Ucraina per mostrare sostegno e solidarietà, motivati dalla volontà di aiutare le popolazioni colpite dal conflitto. La loro presenza ha attirato l’attenzione poiché rappresenta un gesto diretto di vicinanza, anche se diversi critici considerano questa visita più simbolica che concreta. Intanto, il governo italiano mantiene una posizione ufficiale più cauta, lasciando spazio a interpretazioni contrastanti. La discussione rimane aperta.

Questa volta Giorgia Meloni non è andata in Ucraina, ma perlomeno ha lodevolmente trasformato Palazzo Chigi in un mega schermo di luci gialloblù. Elly Schlein è rimasta a casa, come sempre. Matteo Renzi pure. Fratoianni avrà avuto da caricare la Tesla di Elon Musk, Bonelli probabilmente judo. Antonio Tajani ha ancora in mano il cappellino Maga, gentile omaggio della Baracconata of Peace di Trump. Salvini e Conte non sono andati a Mosca, ed è un peccato perché avrebbero potuto giocare a palle di neve con lo storico putiniano Angelo D’Orsi e con una serie di utili idioti italiani in gita dal dittatore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Come sono andati quindi gli attesi colloqui di pace tra Ucraina e RussiaSi è concluso il secondo round di colloqui tra Ucraina e Russia negli Emirati Arabi.