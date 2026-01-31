Alpaa sulla crisi del latte | Commissione Ue si attivi per salvare le stalle della Puglia

Da brindisireport.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi del latte in Puglia preoccupa gli allevatori. Alpaa, l’associazione dei lavoratori produttori agroalimentari ambientali, chiede con forza alla Commissione Ue di intervenire e aiutare le stalle della regione. Il presidente Antonio Macchia lancia un appello diretto, chiedendo misure concrete per salvare le aziende agricole in difficoltà.

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Alpaa (Associazione lavoratori produttori agroalimentari ambientali) Puglia, a firma del presidente Antonio Macchia.C'è un'Italia che si sveglia quando il resto del Paese ancora dorme: è quella delle migliaia di allevatori pugliesi che ogni mattina, ben prima.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Approfondimenti su Alpaa Puglia

Crisi Idrica Puglia, Flai Alpaa: “Emergenza sociale e rischio disoccupazione”

Accordo Ue-Mercosur, Flai Cgil e Alpaa Puglia: "Dumping sociale e ambientale"

L’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur, atteso per il 17 gennaio in Paraguay, ha suscitato preoccupazioni in Italia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Alpaa Puglia

alpaa sulla crisi delAlpaa sulla crisi del latte: Commissione Ue si attivi per salvare le stalle della PugliaLa nota dell'associazione: Il prodotto d'eccellenza delle nostre terre è costretto a competere con flussi massicci di prodotto anonimo che arrivano dall'estero a prezzi stracciati, spesso senza le st ... brindisireport.it

alpaa sulla crisi delBiologico pugliese sotto attacco: non svendete la nostra legalitàAntonio Ligorio (Flai Cgil Puglia) e Antonio Ligorio (Alpaa Puglia) lanciano un appello all'Ue contro accordi che favoriscono prodotti ottenuti dallo sfruttamento ... brindisireport.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.