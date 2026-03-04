Iran la guerra svuota i portafogli degli italiani | fino a 800 euro in più a famiglia Ecco tutti i rincari

La crisi in Iran ha portato a un aumento dei costi per le famiglie italiane, con una spesa aggiuntiva fino a 800 euro all’anno. I rincari riguardano principalmente energia, carburanti, bollette, mutui e spesa quotidiana. Questo scenario si traduce in un impatto diretto sui bilanci domestici, evidenziando come il conflitto influisca sulla vita di tutti i giorni.

Carburanti, bollette, spesa e mutui: il conflitto in Medio Oriente fa salire prezzi ed energia. Benzina verso nuovi rincari, gas ai massimi e inflazione in ripartenza. Il conto per gli italiani cresce ogni giorno. La guerra in Iran entra con forza nelle tasche degli italiani. Non è solo una crisi geopolitica, è un conflitto che si riflette in tempo reale su energia, bollette, carburanti, spesa, mutui. Il rischio, oggi, è quello di una vera e propria stangata per i consumatori: prezzi dell’energia in rialzo, inflazione che già accelera e un potere d’acquisto che si assottiglia. I numeri parlano chiaro: tra carburanti, bollette e rincari indiretti, la stangata supera già gli 800 euro l’anno secondo le stime del Codacons. 🔗 Leggi su Panorama.it

Quanto costerà la guerra in Medio Oriente agli italiani: previsti rincari per oltre 2mila euro a famigliaLa chiusura dello Stretto di Hormuz e il lancio di missili e droni contro i Paesi del Golfo sta facendo impennare i prezzi di petrolio e gas.

