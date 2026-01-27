Allarme morbillo in Gran Bretagna | l’Oms toglie il bollino di Paese libero

La recente revoca dello status di Paese libero dal morbillo in Gran Bretagna evidenzia una ripresa della malattia. L’Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato che la malattia si è ristabilita nel territorio, segnando un cambiamento importante nelle condizioni di salute pubblica del Paese. È fondamentale monitorare l’evoluzione della situazione e adottare misure preventive efficaci per contenere la diffusione del morbillo.

La Gran Bretagna non è più un “Paese libero” dal morbillo. A dirlo è l’Organizzazione mondiale della sanità, che ha tolto il bollino di sicurezza all’Inghilterra dopo aver appreso che “la malattia si è ristabilita”. Il Regno Unito si aggiunge agli altri sei Stati che, in Europa e in Asia centrale, non sono più liberi dalla malattia, tra cui Spagna, Austria, Armenia, Azerbaigian e Uzbekistan. In base ai dati dell’Oms, Londra era riuscita ad eliminare la patologia tra il 2021 e il 2023. Ora però i casi sono in aumento, tanto che nel 2024 ne sono stati registrati 3681. Anche il numero di epidemie e decessi ha contribuito al ripensamento dell’organizzazione sulla sicurezza sanitaria inglese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

