Allarme morbillo il Regno Unito non è più free I numeri e i rischi in Italia

La Gran Bretagna non può più considerarsi libera dal morbillo. I numeri sono in aumento e anche in Italia si registrano nuovi casi. La malattia, che sembrava essere stata debellata, torna a preoccupare medici e cittadini. Nessuno può abbassare la guardia, soprattutto con l’arrivo della stagione fredda.

Sembrava una malattia ormai debellata, scomparsa e non ritenuta più minacciosa, invece il morbillo torna a preoccupare. In particolare nel Regno Unito i casi sono aumentati, spingendo l’Organizzazione Mondiale della Sanità a una drastica decisione: togliere il Paese dalla lista di quelli “liberi”. Il motivo è chiaro: “La malattia si è ristabilita”. Questa decisione ha riportato sotto i riflettori l’esigenza di contrastare una patologia spesso sottovalutata, anche in Italia, dove il numero di casi è cresciuto, pur senza raggiungere livelli allarmanti. Il morbillo cresce nel Regno Unito. Il Regno Unito, dunque, non è più considerato un Paese “free”, ossia “libero” dal morbillo come era ritenuto fino ad ora. 🔗 Leggi su Dilei.it

La riacutizzazione del morbillo nel Regno Unito ha portato l’Organizzazione mondiale della sanità a rivedere la classificazione del Paese, che non è più considerato ‘libero’ dalla malattia.

