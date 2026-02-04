Bimba di due anni e mezzo ricoverata per una rara meningite scatta la profilassi

Una bambina di due anni e mezzo si trova in ospedale in condizioni serie. Ha contratto una rara meningite tubercolare e ora i medici stanno facendo tutto il possibile per curarla. La famiglia è sotto shock, e le autorità sanitarie hanno avviato subito la profilassi per le persone che sono entrate in contatto con la bambina.

Una bambina di due anni e mezzo è stata ricoverata in condizioni gravi dopo aver contratto una rara forma di meningite tubercolare. La piccola è attualmente assistita in una struttura ospedaliera specializzata, dove è sottoposta a cure intensive. Il quadro clinico resta delicato e viene seguito costantemente dai medici. La bimba vive a Santa Sofia ed è stata trasferita all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per ricevere le cure necessarie. La meningite tubercolare è una patologia poco frequente, ma potenzialmente molto seria, che richiede diagnosi e interventi tempestivi. I sanitari stanno monitorando con attenzione l’evoluzione della malattia.🔗 Leggi su Dailynews24.it

