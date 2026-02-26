meningite fulminante nel teramano scatta subito la profilassi

Una persona residente nel Teramano è deceduta dopo un ricovero in ospedale, portando all’attivazione immediata delle procedure di profilassi. Le autorità sanitarie hanno messo in atto tutte le misure necessarie per contenere eventuali rischi di diffusione, mentre continuano le verifiche per chiarire le cause del decesso. La situazione resta sotto controllo e si seguono attentamente gli sviluppi.

Teramo - Uomo residente a Bellante muore dopo il ricovero a Sant'Omero, l'azienda sanitaria attiva il. Uomo residente a Bellante muore dopo il ricovero a Sant'Omero, l'azienda sanitaria attiva il protocollo per i contatti stretti e rassicura la popolazione Un caso di meningite fulminante si è registrato in provincia di Teramo, dove un uomo residente a Bellante è deceduto il 24 febbraio poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Omero.

