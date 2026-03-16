Nel primo pomeriggio, una banca situata in piazza delle Cinque Lune, a pochi passi da piazza Navona, è stata evacuata e circondata dalle forze dell'ordine a causa di un allarme bomba. La zona nel centro di Roma è stata subito blindata e messa sotto sorveglianza, creando momenti di tensione tra i passanti e i clienti presenti nell’area. La situazione è in corso di gestione.

Momenti di tensione nel centro di Roma, dove nel primo pomeriggio è scattato un allarme bomba all’interno della sede della banca Credem in piazza delle Cinque Lune, a pochi metri da piazza Navona. Dopo una segnalazione relativa a un presunto ordigno, sono stati attivati i protocolli di sicurezza. L’edificio è stato evacuato in via precauzionale e l’area circostante è stata interdetta al passaggio. Allarme bomba a Roma: intervento di polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Nel giro di pochi minuti la zona è stata presidiata da forze dell’ordine e vigili del fuoco, con la creazione di un perimetro di sicurezza e il blocco degli accessi alla piazza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Allarme bomba a Roma, blindata tutta la zona

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