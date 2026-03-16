Alla scoperta di Zakouma National Park

Nel sud-est del Ciad si trova Zakouma National Park, un’area protetta che si distingue per la sua ricca biodiversità e paesaggi selvaggi. Il parco è stato istituito come riserva naturale e ospita numerose specie di animali selvatici, tra cui elefanti, leoni e bufali. È frequentato da visitatori e ricercatori interessati alla conservazione e allo studio di queste specie.

Nel sud?est del Ciad, Zakouma National Park rappresenta una delle gemme più preziose del Paese, un luogo dove natura selvaggia, conservazione e turismo responsabile si incontrano. Creato nel 1963, Zakouma è stato per anni teatro di sfide difficili, tra cui il bracconaggio e l’instabilità regionale, che avevano quasi annientato la popolazione di elefanti africani e altre specie iconiche. Tuttavia, negli ultimi anni, grazie a una gestione congiunta tra il governo ciadiano e l’organizzazione African Parks, il parco ha conosciuto una rinascita: gli elefanti stanno tornando, così come leoni, leopardi e antilopi, e il parco è diventato simbolo di speranza per la fauna africana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Alla scoperta di Zakouma National Park Articoli correlati South Africa’s Kruger National Park shuts after severe floodsKRUGER NATIONAL PARK, South Africa, Jan 15 (Reuters) - South African authorities shut Kruger National Park on Thursday to day visitors, after several... Leggi anche: Sudafrica, gravi inondazioni sommergono il Kruger National Park: le immagini dall'alto