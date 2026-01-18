Sudafrica gravi inondazioni sommergono il Kruger National Park | le immagini dall' alto

Le recenti inondazioni hanno interessato il Kruger National Park in Sudafrica, uno dei principali conservatori del paese. Esteso su circa 22.000 chilometri quadrati tra Limpopo e Mpumalanga, il parco ha subito significativi danni a causa delle intense piogge. Le immagini dall'alto mostrano l'entità dei fenomeni, evidenziando l'impatto ambientale e le sfide per la gestione e la tutela di questa area naturale.

Il famoso Kruger National Park in Sudafrica, che copre circa 22.000 chilometri quadrati tra le province di Limpopo e Mpumalanga, è stato colpito da gravi inondazioni. Circa 600 tra turisti e membri del personale sono stati evacuati verso zone più elevate del parco, chiuso ai nuovi visitatori dopo che diversi fiumi hanno rotto gli argini e allagato campi, ristoranti e altre zone. L'agenzia dei parchi nazionali ha dichiarato che sono state prese precauzioni e che non sono stati segnalati morti o feriti, ma che alcune parti del parco sono completamente isolate a causa delle inondazioni.

South Africa’s Kruger National Park shuts after severe floods

Il Parco Nazionale di Kruger, in Sudafrica, è stato temporaneamente chiuso ai visitatori a causa di recenti inondazioni che hanno interessato l’area. La decisione mira a garantire la sicurezza dei visitatori e del personale, mentre le autorità monitorano la situazione e valutano eventuali interventi necessari. La riapertura sarà comunicata una volta che le condizioni saranno considerate sicure.

