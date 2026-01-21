Terza età visita guidata alla mostra Heart of Gaza alla Passerini Landi
Il prossimo 28 gennaio, presso la biblioteca Passerini Landi, si terrà una visita guidata alla mostra
Mercoledì 28 gennaio, alla biblioteca Passerini Landi, è in programma una visita guidata alla mostra "Heart of Gaza", riservata ai cittadini over 65 residenti a Piacenza. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria a partire dalle ore 9 di venerdì 23 gennaio, telefonando all’ufficio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
