Terza età visita guidata alla mostra Heart of Gaza alla Passerini Landi

Da ilpiacenza.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 28 gennaio, presso la biblioteca Passerini Landi, si terrà una visita guidata alla mostra

Mercoledì 28 gennaio, alla biblioteca Passerini Landi, è in programma una visita guidata alla mostra "Heart of Gaza", riservata ai cittadini over 65 residenti a Piacenza. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria a partire dalle ore 9 di venerdì 23 gennaio, telefonando all’ufficio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: Terza età, visita alla biblioteca Passerini Landi alla scoperta del progetto Digit@

"HeArt for Gaza": alla Biblioteca Passerini-Landi i disegni dei bambini palestinesiAlla Biblioteca Passerini-Landi di Piacenza debutta

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Terza età, visita guidata alla mostra Sillabari d’Appennino; Le Città dei Saperi Diffusi - Progetto dedicato agli over 65; Il Centro Anziani Frattocchie di Marino alla scoperta del Gianicolo; Il Report dell’Ufficio Turistico Comunale di Porto Torres sull’attività dell’anno 2025.

Terza età, visita alla mostra Sillabari d’AppenninoÈ riservata ai soli cittadini over 65 residenti a Piacenza la visita guidata gratuita alla mostra Sillabari d’Appennino, allestita presso il Centro d’arte contemporanea XNL e in programma venerdì 23 ... piacenzasera.it

L’Università della terza età in visita all’Accademia dei FilopatridiCinquanta componenti dell’Università della Terza Età di Cesena hanno fatto visita nella mattinata Casa Pascoli a San Mauro Pascoli Sulle tracce di Zvanì: Pascoli nel 170° della nascita dove hanno ... ilrestodelcarlino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.