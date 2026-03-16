Alla Kalsa si festeggia San Giuseppe l' appello del parroco | No alle vampe

Nel quartiere della Kalsa si stanno organizzando i festeggiamenti per San Giuseppe, che sarà celebrato con diverse iniziative religiose e tradizionali. Il parroco ha rivolto un appello alla comunità per evitare l’uso di fuochi d’artificio e vampe durante le celebrazioni, invitando a rispettare le tradizioni senza mettere a rischio la sicurezza. La giornata prevede processioni e momenti di preghiera pubblica.

In vista dei festeggiamenti Don Giuseppe Di Giovanni si rivolge alla cittadinanza: "Prevalga il buonsenso civico. Si tratta di rituali che nulla hanno a che vedere con la vera fede e che, in passato, hanno causato gravi danni a persone e beni pubblici". Per il 19 marzo nel quartiere è previsto un ricco programma di appuntamenti religiosi Il quartiere della Kalsa si prepara a celebrare con solennità San Giuseppe, Patrono universale della Chiesa. Per la giornata di giovedì 19 marzo, è previsto un ricco programma di appuntamenti religiosi che coinvolgerà l'intera comunità. Le celebrazioni avranno inizio alle ore 16 con il tradizionale concerto delle campane. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Vampe di San Giuseppe, l'idea da Brancaccio: "Individuare 8 aree in città per coniugare tradizione e sicurezza" Addio a don Natale Garavini, storico parroco di San Giuseppe OperaioNato nel 1938 a Forlimpopoli, don Natale intraprese il percorso di formazione nei seminari di Bertinoro e Bologna, fino all’ordinazione sacerdotale...