Vampe di San Giuseppe l' idea da Brancaccio | Individuare 8 aree in città per coniugare tradizione e sicurezza

In città, sono state avanzate proposte per le vampe di San Giuseppe, con l’obiettivo di preservare le tradizioni senza compromettere la sicurezza. Giuseppe Federico, presidente della seconda circoscrizione, ha suggerito di individuare otto aree specifiche tra quartieri come Brancaccio, Sperone, Bandita e Acqua dei Corsari, dove concentrarsi per rispettare le usanze tradizionali. L’idea mira a trovare un equilibrio tra rispetto delle usanze e tutela dei residenti.

Coniugare tradizione e sicurezza. È questa in sintesi la ricetta che occorrerebbe adottare per non rinunciare alle vampe di San Giuseppe secondo Giuseppe Federico, presidente della seconda circoscrizione, territorio in cui ricadono quartieri come Brancaccio, Sperone, Bandita, Acqua dei Corsari e dove l'usanza dei falò a ridosso del 19 marzo è ancora molto sentita. "Ogni anno, alla dimensione popolare della ricorrenza si affiancano criticità ormai note: interventi di polizia e vigili del fuoco, tensioni nei quartieri e comportamenti che mettono a rischio l'incolumità pubblica", si legge in una nota di Federico. Il presidente della seconda circoscrizione propone dunque all'amministrazione comunale di individuare otto aree autorizzate, una per ciascuna circoscrizione, dove consentire l'accensione dei falò in condizioni controllate.

Fiera di San Giuseppe, pubblicato l’avviso per la concessione dei posteggi nelle aree merceologica e foodTempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Benevento rende noto che è stato pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente l’assegnazione ed il...

Guerriglia a Palermo per le Vampe di San Giuseppe: pietre contro agenti e pompieri, feriti per spegnere i roghiTantissime le zone della città coinvolte dalla periferia, dallo Zen alla Guadagna e Bonagia al centro storico nei mercati come il Capo e Ballarò o nel quartiere Zisa. E' evidente che la vampa di San ...

Vampe di San Giuseppe a Palermo, guerriglia urbana e scontri con la poliziaSassi, bottiglie e pezzi di vetro contro vigili del fuoco e forze dell'ordine. Scene di guerriglia urbana a Palermo. Almeno tre gli agenti feriti nel rione Ballaro' nel corso delle tensioni scoppiate ...

Cataste di legno, destinate probabilmente alle "vampe di San Giuseppe", già pronte allo Zen 2: minacciati gli operatori incaricati da RAP della rimozione

Il materiale, verosimilmente destinato alle cosiddette «vampe di San Giuseppe», era stato avviato alla rimozione.