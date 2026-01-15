Rassegna di Polifonia Città di Livorno sabato 24 gennaio concerto del coro Sibi Consoni alla chiesa di San Ferdinando

Da livornotoday.it 15 gen 2026

Sabato 24 gennaio, presso la chiesa di San Ferdinando a Livorno, si terrà il concerto del coro Sibi Consoni, inserito nella Rassegna di Polifonia

Nuovo appuntamento per la Rassegna di Polifonia "Ciità di Livorno", manifestazione organizzata dal Coro "R. Del Corona" in compartecipazione con il Comune di Livorno e con la direzione artistica del M° Luca Stornello. Sabato 24 gennaio, alle 21 alla Chiesa di San Ferdinando in Crocetta, in Piazza. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

