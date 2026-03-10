Alla Basilica di San Pellegrino Laziosi il tradizionale concerto di Pasqua del Coro Città di Forlì
Sabato 21 marzo alle 20,45, presso la Basilica di San Pellegrino Laziosi a Forlì, si terrà il tradizionale concerto di Pasqua del Coro Città di Forlì. L’evento vedrà la partecipazione del coro, che proporrà un programma di brani sacri in un ambiente storico e suggestivo. La serata si inserisce nella tradizione musicale legata alle festività pasquali della città.
Forlì si prepara a vivere l’atmosfera della Pasqua attraverso la grande musica corale. Sabato 21 marzo, alle 20,45, la suggestiva cornice della Basilica di San Pellegrino Laziosi (Piazza G. B. Morgagni, 4) aprirà le sue porte per la quinta edizione del "Concerto di Pasqua", organizzato dal Coro Città di Forlì. L’evento, che gode del patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, si inserisce nel ricco programma di iniziative che vedono la città impegnata nel percorso verso "Forlì-Cesena 2028 - Per la Cultura". Sotto la guida esperta del direttore, il maestro Omar Brui, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale solenne ed emozionante. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
