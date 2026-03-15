Alisson Santos, durante la partita contro il Lecce, ha avuto l'opportunità di affrontare Kevin De Bruyne. È stato un momento che ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e i commentatori. Dopo il match, Alisson ha dichiarato di poter dire in futuro di aver giocato con il centrocampista belga. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di Alisson.

Alisson Santos, ieri contro il Lecce, ha probabilmente realizzato uno dei suoi sogni nel cassetto: giocare con Kevin De Bruyne. Ecco il suo messaggio su Instagram. Alisson Santos pazzo di De Bruyne: il messaggio. Su Instagram: “Non ho parole per definire questo momento per me, da dove vengo questo era impossibile. ma il mio Dio realizza l’impossibile! Che onore, che piacere! In futuro potrò dire: ho giocato con Kevin D Bruyne” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alisson Santos (@alissonsantos) Alisson, ti capiamo benissimo: King Kev è uno di quei calciatori che non conoscono i segni dell’età. La classe è rimasta immutata e la sua leadership, se possibile, è aumentata ancor di più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alisson pazzo di De Bruyne: “In futuro potrò dire di aver giocato con lui”

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