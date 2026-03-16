Alisson Santos, attaccante brasiliano, ha recentemente fatto parte della squadra che ha conquistato una vittoria contro il Lecce. La sua presenza in campo ha contribuito alla prestazione del Napoli, squadra allenata da Antonio Conte. Santos ha dichiarato che arrivare in Serie A rappresentava un sogno e ora si impegna a non fermarsi.

Arrivare in Serie A era il suo sogno, e ora Alisson Santos non vuole porsi limiti. Il giovane brasiliano è stato tra i protagonisti della vittoria del Napoli contro il Lecce, un successo che conferma ancora una volta il carattere della squadra di Antonio Conte. L’esterno ha messo in mostra le sue migliori qualità: velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica. Più volte è riuscito a mettere in difficoltà la difesa salentina con i suoi scatti e con alcuni passaggi interessanti per i compagni. A macchiare una prova comunque positiva resta solo un po’ di imprecisione sotto porta. Le parole del brasiliano. Al termine della partita, l’ex Sporting ha commentato il successo ai microfoni di Radio CRC, sottolineando l’importanza dei tre punti: “Volevamo davvero questa vittoria perchè era fondamentale per noi. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Alisson Santos: “Arrivare in Serie A è sempre stato un sogno, adesso non voglio fermarmi.

Articoli correlati

Alisson Santos: “Giocare in Serie A è un sogno, in allenamento lavoriamo molto sull’intesa”Dopo la vittoria 2-1 del Napoli contro il Lecce, Alisson Santos ha parlato ai microfoni di Radio Crc.

Alisson Santos si presenta: «Napoli è un sogno, imparo da Conte per la Serie A»L'esterno brasiliano ex Sporting racconta l'esordio al Maradona e la voglia di riscatto dopo l'eliminazione in Coppa Italia: «Qui il calcio è più...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alisson Santos

Temi più discussi: Il vento di Carcavelos, mamma Aldia e... Alle origini di Alisson Santos; Alisson Santos: Serie A? Un sogno. Il Napoli sta costruendo qualcosa di importante per il futuro; Alisson Santos: Sono stato accolto benissimo! Vogliamo costruire il nostro futuro; Altro goal e dribbling fulminanti: Alisson Santos ha già conquistato il Maradona, il Napoli si gode un grande colpo.

Alisson Santos, il colpo di gennaio che ha cambiato il NapoliL’esterno brasiliano Alisson Santos è diventato in poche settimane una delle sorprese più positive del Napoli. Arrivato ... ilnapolionline.com

Napoli, Alisson Santos piace anche ad Ancelotti: osservatori della Seleçao in Italia per seguirloIl Napoli si gode la crescita costante e continua di Alisson Santos, attaccante esterno arrivato in azzurro nel mercato di gennaio dallo Sporting CP.. tuttomercatoweb.com

Il sogno che si avvera Le bellissime parole di Alisson Santos su De Bruyne - facebook.com facebook

Alisson Santos corona il suo sogno: giocare con Kevin De Bruyne Il suo messaggio sui social mette i brividi: guardate qui #debruyne #alissonsantos x.com