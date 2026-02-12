Alisson Santos si presenta | Napoli è un sogno imparo da Conte per la Serie A

Alisson Santos si è presentato ai tifosi del Napoli, dichiarando che il club rappresenta un sogno. Il giocatore ha anche detto di imparare da Conte, suo nuovo allenatore, per migliorare in Serie A. L’impatto con la realtà napoletana è stato forte, tra emozioni e qualche difficoltà iniziale.

L’impatto con la realtà partenopea è stato immediato e, per certi versi, agrodolce per Alisson Santos, il nuovo rinforzo offensivo prelevato dal Napoli durante la sessione invernale di mercato. L’attaccante brasiliano, reduce da un’esperienza formativa di rilievo tra le fila dello Sporting Lisbona, ha rotto il ghiaccio nell’atmosfera elettrica dello Stadio Maradona durante l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Como. Nonostante la freddezza mostrata dal dischetto nella lotteria dei rigori finale, il debutto del classe 2002 è stato macchiato dall’eliminazione della compagine guidata da Antonio Conte, un esito che non ha però scalfito l’entusiasmo del giovane carioca per la nuova avventura nel campionato italiano. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

