L’atleta ucraino squalificato dai Giochi per il suo casco tributo ricorre al Tas

L’atleta ucraino Vladyslav, escluso dai Giochi di Milano Cortina per il suo casco tributo agli atleti di Kiev uccisi in guerra, ha deciso di ricorrere al Tribunale Arbitrale dello Sport. La divisione competente ha infatti registrato il suo ricorso contro la Federazione Internazionale di Bob e Skeleton, che aveva deciso di ritirarlo dalla competizione con effetto immediato.

AGI - Dopo l'esclusione per il suo casco tributo agli atleti di Kiev uccisi in guerra, la divisione ad hoc del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) ha registrato il ricorso dello skeletonista ucraino Vladyslav contro la Federazione Internazionale di Bob e Skeleton a seguito della decisione di ritirare l'atleta dalla gara di skeleton con effetto immediato dai Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. Le motivazioni del ricorso . Il ricorso contesta la decisione della giuria della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton secondo cui Heraskevych intendeva indossare in gara un casco con ritratti di atleti ucraini deceduti a seguito dell' intervento militare della Russia in territorio ucraino.

