‘The Death of Robin Hood’ | Hugh Jackman nei panni di un bandito senza scrupoli
Un nuovo film prodotto da A24 porta sul grande schermo la figura di Robin Hood, interpretata da Hugh Jackman. La pellicola esplora aspetti meno noti del celebre bandito, offrendo una narrazione sobria e accurata. Un’opportunità per gli appassionati di storie di ladri e leggende, con un’attenzione particolare alla profondità dei personaggi e alla qualità della realizzazione.
Un nuovo film targato A24 sta per incantare tutti gli appassionati del ladro più famoso delle favole: Robin Hood. Hugh Jackman come protagonista e Michael Sarnoski alla regia per uno dei film più attesi del 2026: The Death of Robin Hood. Una fiaba antichissima che sta per tornare. Di cosa tratta la storia di The Death of Robin Hood e quanto è diversa dalla fiaba tradizionale? Il carismatico Hugh Jackman veste i panni dell’eroico fuorilegge che con le sue gesta è diventato un simbolo di resistenza. Ma la favola che tutti conosciamo è molto lontana dal Robin al centro di questo film, qui rappresentato come un bandito che, nel corso della sua carriera, ha accumulato molti crimini e altrettanti rimpianti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
