‘The Death of Robin Hood’ | Hugh Jackman nei panni di un bandito senza scrupoli

Un nuovo film targato A24 sta per incantare tutti gli appassionati del ladro più famoso delle favole: Robin Hood. Hugh Jackman come protagonista e Michael Sarnoski alla regia per uno dei film più attesi del 2026: The Death of Robin Hood. Una fiaba antichissima che sta per tornare. Di cosa tratta la storia di The Death of Robin Hood e quanto è diversa dalla fiaba tradizionale? Il carismatico Hugh Jackman veste i panni dell’eroico fuorilegge che con le sue gesta è diventato un simbolo di resistenza. Ma la favola che tutti conosciamo è molto lontana dal Robin al centro di questo film, qui rappresentato come un bandito che, nel corso della sua carriera, ha accumulato molti crimini e altrettanti rimpianti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

