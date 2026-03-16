Alex Marquez non può più correre con Ducati, secondo quanto affermato da Guidotti. La stagione dell'pilota è iniziata in modo complicato, con restrizioni che limitano la sua libertà di partecipare alle gare. La situazione riguarda direttamente le sue attività in sella alla moto del team. La comunicazione ufficiale sottolinea che le decisioni sono state prese senza specificare i motivi.

"> Inizio di Stagione Difficile per Alex Marquez. Alex Marquez sta affrontando un avvio di stagione complesso nel 2026 della MotoGP, e Francesco Guidotti, il suo ex team boss, ha già avvertito riguardo alle aspettative elevate ora che corre per il team ufficiale Ducati. Con un passato recente di successi, Marquez ha lottato nelle prime gare, suscitando preoccupazioni all’interno della squadra. Il Passato di Successo e le Nuove Aspettative. L’anno scorso ha rappresentato un punto di svolta per Alex Marquez, che ha conquistato la sua prima vittoria nella classe regina e ha dimostrato di essere un contendente per il titolo, chiudendo la stagione al secondo posto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alex Marquez non può più correre liberamente con Ducati, avverte Guidotti.

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