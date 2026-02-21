Ducati domina i test in Thailandia con Alex Marquez in testa

Alex Marquez si distingue durante i test ufficiali a Buriram, in Thailandia, causando grande interesse tra gli appassionati di motociclismo. La Ducati ottiene risultati eccellenti, migliorando le prestazioni delle sue moto e mostrando segnali di crescita evidente. Le sessioni di lavoro sono state intense, con le squadre che hanno provato nuove soluzioni tecniche per la prossima stagione. Le prove proseguono con l’obiettivo di affinare ulteriormente le moto prima dell’inizio ufficiale delle competizioni.

Le prime sessioni di test collettivi svoltesi a Buriram hanno confermato l'impressione di una stagione 2026 altamente competitiva, con le principali scuderie impegnate a ottimizzare le proprie moto e a raccogliere dati fondamentali. La lotta per la pole position si è subito delineata tra i piloti protagonisti, segnando un passo importante verso la rincorsa alle prime posizioni di partenza. La Casa di Borgo Panigale ha immediatamente dato prova di voler essere protagonista anche nella prima giornata di test, monopolizzando le prime tre posizioni in classifica. Alla guida del gruppo, si è distinto Alex Marquez, che ha ottenuto il miglior crono con la GP26 del team Gresini Racing.