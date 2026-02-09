A Capaccio-Paestum c'è l'allarme coccodrillo ricerche in corso | Avvistato in un canale a Laura

A Capaccio-Paestum è scattato l’allarme coccodrillo. Un residente ha chiamato la polizia dopo aver visto un rettile in un canale a Laura. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare l’animale, che potrebbe essere un alligatore o un coccodrillo. La zona è stata messa sotto osservazione mentre proseguono le ricerche. Nessuno è ancora stato coinvolto o ferito.

