Alessandro Venturelli arriva una segnalazione | dove lo avrebbero visto

Una segnalazione riguarda la possibile localizzazione di Alessandro Venturelli, il giovane di Sassuolo scomparso il 5 dicembre 2020. Le autorità hanno ricevuto informazioni su un possibile avvistamento, senza però conferma ufficiale. La famiglia aspetta aggiornamenti mentre le ricerche continuano. Al momento non ci sono altre notizie certe sulla sua posizione o eventuali sviluppi.

Si riaccendono le speranze attorno alla scomparsa di Alessandro Venturelli, il giovane di Sassuolo di cui non si hanno più notizie dal 5 dicembre 2020. Nelle ultime ore è arrivata una nuova segnalazione che sposterebbe l’attenzione fuori dall’Italia: un testimone avrebbe riferito di aver visto una persona molto somigliante al ragazzo in un’area di passaggio nel Nord Europa. L’indicazione, tuttavia, non sarebbe accompagnata da riscontri fotografici e, al momento, non risulterebbe formalizzata alle autorità competenti. Secondo quanto ricostruito, la testimonianza parlerebbe di un ragazzo con tratti compatibili con quelli di Venturelli, notato nelle vicinanze della stazione di Rotterdam. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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