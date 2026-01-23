La democrazia o è paritaria o non è | l’appello delle donne dem al voto sulla parità di genere

Il dibattito sulla parità di genere si riaccende in Sicilia con l’approvazione del disegno di legge sugli Enti locali, in discussione all’Assemblea regionale. Le donne del Partito Democratico sottolineano l’importanza di un impegno concreto per garantire pari diritti e rappresentanza, evidenziando come la democrazia si basi su un principio fondamentale: la parità tra tutti i cittadini.

La parità di genere torna al centro del dibattito politico siciliano con il disegno di legge sugli Enti locali atteso in aula all’Assemblea regionale per martedì prossimo. Al cuore del provvedimento c’è l’articolo 8, la norma che impone che nessun genere sia rappresentato nelle giunte comunali in misura inferiore al 40%, in attuazione della legge nazionale 56 del 2014. Una disposizione già operativa nel resto del Paese, ma che in Sicilia continua a incontrare resistenze e rinvii. A chiedere con forza l’approvazione integrale del ddl e, in particolare, dell’articolo sulla rappresentanza di genere sono Laura Giuffrida, delegata del coordinamento nazionale Donne Democratiche, e Mariaflavia Timbro, vicesegretaria del Partito democratico di Messina.🔗 Leggi su Messinatoday.it

All'Ars la battaglia delle donne per la parità di genere: "Nelle Giunte dei grandi comuni sono solo 2 su 10"All'Ars si evidenzia ancora una volta il divario di rappresentanza femminile nelle istituzioni locali, con sole 2 donne su 10 nelle Giunte dei grandi comuni.

