Luca Abete fa tappa al liceo ' Cirillo' | mattinata di ascolto e alleanze contro il bullismo | FOTO

Oggi il Liceo 'Cirillo' di Aversa ha accolto Luca Abete per una mattinata dedicata alla lotta contro il bullismo. Il giornalista ha ascoltato gli studenti, condividendo storie e promuovendo alleanze tra ragazzi e insegnanti. L’evento si inserisce nel progetto #NonCiFermaNessuno, già attivo da tempo, e mira a sensibilizzare i giovani su un problema sempre più presente nelle scuole. La giornata si è conclusa con un clima di impegno e speranza.

Grande partecipazione al Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo”: studenti protagonisti del talk promosso da Luca Abete tra testimonianze, confronto e responsabilità condivisa L’incontro si è trasformato in un vero e proprio spazio di dialogo autentico, capace di superare la distanza tra palco e platea. Un confronto diretto, senza filtri né retorica, in cui parole ed esperienze personali hanno dato voce a un tema ancora drammaticamente attuale: il bullismo e le sue conseguenze emotive e sociali. Numerosi e particolarmente sentiti gli interventi degli studenti, veri protagonisti della mattinata.🔗 Leggi su Casertanews.it

Questa mattina al Liceo Cirillo di Aversa si è svolto il talk #NonCiFermaNessuno, ideato da Luca Abete.

