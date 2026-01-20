Luca Abete sul ritorno di Striscia la Notizia | Per me cambia il vestito ma non il vizio Con la solita voglia di andare dove nessuno osa

Luca Abete commenta il ritorno di Striscia la Notizia, evidenziando come il programma mantenga la sua volontà di approfondimento e critica, anche nel cambio di orario. Dopo sette mesi di pausa, la trasmissione torna in prima serata su Canale 5 giovedì, confermando la sua presenza nel panorama televisivo italiano con un approccio ormai consolidato.

Striscia la notizia torna in onda giovedì su Canale 5, spostandosi dal consueto access prime-time alla prima serata, dopo sette mesi di stop. NapoliToday ha intervistato Luca Abete, storico inviato del programma di Antonio Ricci, su tutte le novità che lo riguarderanno in questa nuova edizione.🔗 Leggi su Napolitoday.it

