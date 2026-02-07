La Amy Winehouse Band al Mon Rêve Summer Festival 2026

La macchina organizzativa del “Mon Rêve Summer Festival” si muove già per l’edizione 2026. La prima grande conferma è la presenza della “Amy Winehouse Band” che celebrerà il ventesimo anniversario dell’album “Back to Black”. Sul palco del resort tarantino ci sarà una band composta dai musicisti che hanno lavorato con Amy in tour e in studio, diretti dal suo bassista e direttore musicale, Dale Davis. La cantante Bronte Shande interpreterà i brani più celebri di Amy, accompagnata da proiezioni di foto e video rari. Il concerto sarà un tuffo

Tarantini Time Quotidiano Scalda i motori la macchina organizzativa dell’edizione 2026 del “Mon Rêve Summer Festival” che presenterà un cartellone con imperdibili appuntamenti in grado di “scaldare” la torrida estate tarantina! Infatti anche quest’anno la proprietà del Mon Rêve Ecogreen Resort, nelle persone di Emilia Di Lello e Vincenzo di Somma, intende offrire a tutta la città la possibilità di trascorrere indimenticabili serate all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento, in una delle infrastrutture della litoranea salentina più amate dai tarantini! Nell’attesa che venga svelato l’intero cartellone, ecco il primo “nome” che sarà di scena al Mon Rêve Ecogreen Resort: la Amy Winehouse Band nel concerto “Back to Black 20th Anniversary” che celebra il ventesimo anniversario dello straordinario album che, vincitore di un Grammy Awards, decretò il successo planetario della cantante inglese! The Amy Winehouse Band riunisce i musicisti originali che hanno accompagnato Amy Winehouse in tournée e in studio, sotto la direzione di Dale Davis, il suo bassista e direttore musicale di lunga data; con loro la cantante Bronte Shande, scelta proprio da Dale Davis, per interpretare il repertorio di Amy! Quello del “Mon Rêve Summer Festival” sarà un concerto che, accompagnato da proiezioni di archivi fotografici e video raramente diffusi, proporrà tutti i più famosi successi di Amy Winehouse: da Rehab a Valerie, da Back To Black a Love Is A Losing Game, fino a Tears Dry On Their Own e You Know I’m No Good! Sarà un concerto-tributo emozionante che riporterà sul palco il suono, l’energia e l’eleganza di Amy Winehouse, con canzoni che continuano a emozionare milioni di persone in tutto il mondo, suonate dal vivo da chi ha costruito questo inimitabile sound in studio e sui palchi di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - La “Amy Winehouse Band” al “Mon Rêve Summer Festival 2026” Approfondimenti su Amy Winehouse La Amy Winehouse Band arriva in Italia per celebrare i vent’anni di “Back to Black” Capodanno a Perugia con la band di Amy Winehouse. Anche Blind nello spettacolo in piazza IV Novembre Il 31 dicembre a Perugia si prepara a un evento speciale con il concerto di San Silvestro in piazza IV Novembre, che vedrà la band di Amy Winehouse e il coinvolgimento di Blind. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Amy Winehouse Band keyboard player was epic. #gonewild2025 Ultime notizie su Amy Winehouse Argomenti discussi: The Amy Winehouse Band, a Taranto una nuova data del tour italiano; Taranto | The Amy Winehouse Band; L’anima di Amy Winehouse rivive a Taranto; THE AMY WINEHOUSE BAND - BACK TO BLACK 20TH ANNIVERSARY. La Amy Winehouse Band al Mon Rêve Summer Festival 2026Nell’attesa che venga svelato l’intero cartellone, ecco il primo nome che sarà di scena al Mon Rêve Ecogreen Resort: la Amy Winehouse Band nel concerto Back to Black 20th Anniversary che celebra ... giornaledipuglia.com The Amy Winehouse Band, a Taranto una nuova data del tour italianoThe Amy Winehouse Band, il gruppo storico della compianta cantautrice inglese, aggiunge una nuova data al calendario della leg italiana. spettakolo.it THE AMY WINEHOUSE BAND aggiunge un nuovo appuntamento estivo e diventano così sette le date in Italia nel 2026. Il calendario #TheAmyWinehouseBand x.com E se ti dicessi...Amy Winehouse #doramarchi #esetidicessiche #amywinehouse #backtoblack #lyricsvideo @inprimopiano facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.