Al Teatro Puccini Mario Perrotta con Nel blu

Al Teatro Puccini, l’attore e scrittore Mario Perrotta presenta “Nel blu”, uno spettacolo che ripercorre un periodo storico preciso. L’evento si concentra sugli anni tra il 1958 e il boom economico, un’epoca in cui il nostro paese, e molte altre parti del mondo, hanno mostrato un volto di felicità e speranza. La rappresentazione si focalizza su momenti e immagini di quegli anni.

C’è stato un momento in cui il nostro paese - e una gran parte di mondo - è apparso felice. Sono gli anni a cavallo del 1958, gli anni subito prima e subito dopo l’inizio del boom economico. La gente era - o sembrava - felice, carica di futuro negli occhi. E se c’è un uomo che incarna tutto questo nel suo corpo, se c’è uno che con la sua voce, con la spinta vitale che ha abitato ogni suo passo, rappresenta appieno quegli anni, quest’uomo è Domenico Modugno. Con una sola canzone rende l’intero occidente felice di esistere. Eppure lui sapeva di lavorare sull’effimero, sull’impalpabile ma, nonostante tutto, si ostinava a crederci: «Io voglio cantare la felicità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Domenico Modugno, “Volare” e l’Italia che cambia: Mario Perrotta in scena con "Nel blu"Giovedì 12 febbraio al Teatro Comunale di Russi va in scena Nel blu - avere tra le braccia tanta felicità, uno spettacolo di e con Mario Perrotta,... Firenze, in scena l'omaggio a Modugno ‘Nel blu’ di Mario PerrottaFirenze, 16 marzo 2026 – Tanti gli appuntamenti al Teatro Puccini, per una settimana che celebra la grande musica d'autore e la satira. Una raccolta di contenuti su Teatro Puccini Mario Discussioni sull' argomento Verso il Festival Puccini: al Teatro Eden tre concerti con grandi interpreti come Grigolo, Pratt e Tetelman; Mimì & Teo alla Scala, la nuova serie per bambini debutta con la musica di Rossini; Eventi segnalati dai Comuni; Stasera la Pisaniana: Riflettori sul teatro. C’è stato un momento in cui l’Italia ha imparato a volare. Il 19 marzo Mario Perrotta porta al Teatro Puccini - `, un omaggio intenso e poetico a un gigante della nostra cultura: Domenico Mod - facebook.com facebook