Le chiavi della città al Tarlisu e alle maschere Spazio ai bambini

Il Carnevale di Busto Arsizio è iniziato ieri, perché le chiavi della città sono state consegnate al Tarlisu e alle maschere. La cerimonia ha coinvolto numerosi bambini, che hanno partecipato attivamente alla sfilata. La festa si svolge nel centro cittadino, con decorazioni colorate e spettacoli per tutta la famiglia.

Ha preso il via il Carnevale bustese, organizzato dall'Amministrazione comunale con la collaborazione del Distretto urbano del commercio e delle associazioni, Famiglia Sinaghina in primis. Primo atto: la consegna delle chiavi alle maschere ufficiali della città, il Tarlisu, la Bumbasina e la Fudrèta. Il Tarlisu non ha perso l'occasione di punzecchiare il sindaco Emanuele Antonelli e l'amministrazione sui temi di attualità. In una piazza Santa Maria illuminata dal sole e animata dagli artisti di strada dell'Olympic Fringe Festival, anche la banda di Samarate e i bambini dell'Istituto Galilei vestiti con il tarlisu, il tessuto di cotone a righe utilizzato per rivestire i materassi, prodotto tipico delle aziende tessili bustocche di un tempo.