Violazioni su sicurezza e impianti in un ristorante | sanzioni per migliaia di euro

Recenti controlli sui ristoranti nel sud pontino hanno rilevato violazioni relative alla sicurezza degli impianti e alla normativa sul lavoro. Le verifiche, mirate a garantire ambienti sicuri per dipendenti e clienti, hanno portato all’applicazione di sanzioni amministrative per importi significativi. Questi interventi sottolineano l’importanza di rispettare le normative vigenti per evitare conseguenze economiche e legali.

E' l'esito delle ispezioni di polizia e Asl che hanno riguardato in particolare un esercizio pubblico di Santi Cosma e Damiano Una serie di controlli ha riguardato gli esercizi pubblici del sud pontino, per verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Il commissariato di polizia di Formia, con il supporto della Asl e del dipartimento di prevenzione di Minturno, ha in particolare effettuato verifiche mirate sul territorio di Santi Cosma e Damiano. All'interno di un ristorante gli agenti e il personale dell'azienda sanitaria locale hanno riscontrato diverse irregolarità di carattere amministrativo.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Sicurezza sul lavoro e violazioni amministrative: controlli e sanzioni dei carabinieri tra città e lagoNelle giornate del 16 e 17 dicembre, i carabinieri di Verona e Peschiera del Garda hanno condotto un'intensa attività di controllo sul territorio, focalizzandosi sulla sicurezza sul lavoro e sulle violazioni amministrative.

