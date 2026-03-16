Agroalimentare italiano | Sempre più glocal

Da quotidiano.net 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

IL CIBO made in Italy è sempre più "glocal", capace di rafforzare la presenza sui mercati internazionali e, allo stesso tempo, profondamente legato ai territori e alle tradizioni locali. È quanto emerge da un rapporto di Confartigianato Alimentazione, che mette in evidenza il ruolo decisivo dell’artigianato nella filiera agroalimentare italiana. La fotografia del settore è stata presentata al convegno "Intelligenza artigiana a tavola" svoltosi l’11 marzo alla Camera dei Deputati alla presenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana e dell’onorevole Arianna Lazzarini. In Italia operano 64.365 imprese artigiane nei settori dell’alimentare, delle bevande e della ristorazione con 248. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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