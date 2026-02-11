Prandini | Le Olimpiadi grande opportunità per l' agroalimentare italiano

Le Olimpiadi di Milano-Cortina portano nuove opportunità all’agroalimentare italiano. Prandini, presidente di Coldiretti, sottolinea che l’intera filiera agricola e alimentare vale 707 miliardi di euro e dà lavoro a 4 milioni di persone. Nel 2025, l’Italia ha raggiunto un record storico di esportazioni, con 73 miliardi di euro.

Il presidente di Coldiretti: «L'intera filiera vale 707 miliardi e dà lavoro a 4 milioni di persone. Raggiunto il record storico di esportazioni per 73 miliardi nel 2025». 5 milioni le presenze previste negli agriturismi di montagna. «L'effetto Olimpiadi porterà oltre 5 milioni di presenze negli agriturismi montani, intercettando una quota rilevante di visitatori alla ricerca di autenticità, paesaggi, produzioni locali e attività all'aria aperta. Un modello che coinvolge migliaia di aziende agricole, rafforza i piccoli comuni montani e valorizza i territori dove nasce la gran parte delle produzioni Dop e Igp italiane. 🔗 Leggi su Laverita.info

