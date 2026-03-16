Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Leonardo DiCaprio ha indossato il suo tradizionale smoking Dior arricchito da una spilla dorata a forma di ape, creata da Maison Boucheron. Accanto a lui, Vittoria Ceretti ha sfoggiato un abito firmato Alaia. La presenza di questa spilla ha attirato l’attenzione tra gli accessori scelti per l’evento, mentre la modella è apparsa elegante con il suo outfit.

Agli Oscar 2026, Leonardo DiCaprio ha impreziosito il suo classico smoking di Dior con una spilla dorata a forma di ape firmata Maison Boucheron, richiamo discreto alle cause ecologiste che sostiene. L’accessorio, oltre a impreziosire l’eleganza del completo, ha richiamato l’attenzione sul tema della salvaguardia delle api e della biodiversità, cause coerenti con l’impegno ambientalista dell’attore. Infatti, DiCaprio sostiene da decenni cause legate al clima, alla natura e alla salvaguardia delle specie minacciate. È membro fondatore di organizzazioni dedicate alla conservazione della natura e ha fatto della presenza pubblica un mezzo per sensibilizzare su questioni urgenti per l’ambiente. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Agli Oscar, DiCaprio ha impreziosito il suo classico smoking di Dior con una spilla a forma di ape. Accanto a lui Vittoria Ceretti in Alaia

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