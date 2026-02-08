Riccardo Lorello il bronzo olimpico in casa a Rho | chi è il pattinatore che ha stupito tutti ai Giochi Milano-Cortina 2026

Riccardo Lorello, il pattinatore di Rho, torna in Italia con una medaglia di bronzo ai Giochi di Milano-Cortina 2026. È stato un momento emozionante: davanti alla sua città, Lorello ha conquistato il podio, sorprendendo tutti con la sua prestazione. Il ghiaccio di Rho Fiera si è colorato di azzurro, celebrando un’impresa che ha portato l’Italia a sorridere ancora una volta.

Riccardo Lorello bronzo olimpico a Milano-Cortina 2026: l’impresa davanti alla sua città. Il ghiaccio di Rho Fiera si tinge d’azzurro e regala all’Italia un’altra medaglia nella giornata olimpica. Riccardo Lorello, partito dalla terza batteria senza i favori del pronostico, compie una scalata clamorosa nei 5000 metri di pattinaggio di velocità e conquista un bronzo storico, davanti alla sua gente, tre giorni dopo il compleanno. Un’impresa quasi cinematografica: fino alla nona delle dieci batterie, il 23enne milanese resta incredibilmente in testa, tenendo dietro rivali blasonati come Bloemen e Loubineaud. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

riccardo lorello il bronzoMedaglie azzurre: Riccardo Lorello bronzo nel pattinaggio di velocitàL'attesa azzurra era per Davide Ghiotto, che comunque ha chiuso con un buon 4° posto, invece la medaglia è arrivata da Riccardo Lorello: profeta in patria, lui che vive proprio a Rho dove è stata alle ... avvenire.it

riccardo lorello il bronzoLa favola di Riccardo Lorello, bronzo nella sua RhoHa vinto la sua batteria fermando il cronometro su 6’0922 e ha conquistato la medaglia di bronzo nei 5.000 metri di speed skating. Un'ottima prova giocata in casa quella del milanese Riccardo Lorello ... rainews.it

