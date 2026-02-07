Giovanni Franzoni con Matteo Franzoso dentro di sé oggi è diventato quello che tutti aspettavano

7 feb 2026

Giovanni Franzoni ha conquistato l’argento olimpico sulla Stelvio, dedicando la medaglia a Matteo Franzoso, scomparso lo scorso settembre. Oggi il campione ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative, portando a casa un risultato che vale molto di più di una semplice medaglia.

