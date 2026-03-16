Agguato nel Cosentino | spari davanti a un ristorante fermato un sospettato

Un uomo è stato ferito con colpi di pistola davanti a un ristorante a Corigliano Rossano nel Cosentino. L'episodio si è verificato durante il giorno, suscitando forte tensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, che hanno fermato un sospettato legato all'agguato. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sparatoria in pieno giorno a Corigliano Rossano Momenti di forte tensione nel Cosentino, dove un uomo è stato ferito a colpi di pistola davanti a un ristorante in pieno giorno. L’episodio è avvenuto nella zona urbana di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, intorno all’ora di pranzo. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, un uomo di 68 anni con precedenti, si trovava davanti al locale quando qualcuno ha aperto il fuoco contro di lui. Alcuni colpi lo hanno raggiunto all’addome, provocandogli ferite gravi e richiedendo un immediato intervento dei soccorsi. Il ferito operato d’urgenza in ospedale Dopo l’agguato, il 68enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Rossano, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Agguato nel Cosentino: spari davanti a un ristorante, fermato un sospettato Articoli correlati Agguato nel Cosentino, spari davanti a un ristorante in pieno giorno: fermato il presunto responsabileUn 68enne con precedenti, ritenuto vicino ad ambienti criminali, è stato ferito a colpi di pistola davanti a un ristorante di Corigliano Rossano. Altro studente accoltellato a Sora, fermato un 17enne dopo l’agguato davanti a scuola: «Ha confessato»Dopo la tragico aggressione in classe a La Spezia, costata la vita al 18enne Abanoub Youssef, un altro caso di accoltellamento si è verificato oggi... Tutto quello che riguarda Agguato nel Cosentino spari davanti a... Temi più discussi: Agguato nel Cosentino, spari davanti a un ristorante in pieno giorno: fermato il presunto responsabile; Sparatoria a Corigliano Rossano, uomo ferito a colpi d’arma da fuoco: ricoverato d’urgenza · LaC News24; Agguato a Corigliano Rossano, c’è un sospettato. Restano gravi le condizioni del 67enne Morfò colpito all’addome · LaC News24. Agguato nel Cosentino, spari davanti a un ristorante in pieno giorno: fermato il presunto responsabileUn 68enne con precedenti, ritenuto vicino ad ambienti criminali, è stato ferito a colpi di pistola davanti a un ristorante di Corigliano Rossano ... fanpage.it Agguato a Rossano, ferito gravemente il pregiudicato Salvatore MorfòSparatoria nella mattinata nel Cosentino. Il 68enne è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Indagano i carabinieri ... corrieredellacalabria.it AGGUATO A CORIGLIANO ROSSANO: FERITO UN 68ENNE PREGIUDICATO L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, colpito da diversi proiettili e operato d’urgenza. Indagano i carabinieri https://www.calabriainchieste.it/2026/03/15/agguato-a-rossano-ferito-u - facebook.com facebook