Altro studente accoltellato a Sora fermato un 17enne dopo l’agguato davanti a scuola | Ha confessato

A Sora, in provincia di Frosinone, si è verificato un nuovo episodio di aggressione con un coltello davanti a una scuola, che ha coinvolto un giovane studente. Un 17enne è stato fermato e ha confessato l’aggressione. Questo episodio segue il tragico episodio avvenuto in classe a La Spezia, dove ha perso la vita un 18enne.

Dopo la tragico aggressione in classe a La Spezia, costata la vita al 18enne Abanoub Youssef, un altro caso di accoltellamento si è verificato oggi Sora, in provincia di Frosinone. Uno studente di 17 anni è stato aggredito e ferito al collo con una coltellata, dopo una breve discussione davanti al liceo artistico Antonio Valente. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Sora, l'aggressore ha puntato il coltello alla gola del giovane prima di colpirlo, per poi dileguarsi. « Non lo conosco e non l'avevo mai visto prima » ha dichiarato la vittima agli investigatori, descrivendo la scena degenerata in pochi istanti sotto gli occhi di altri studenti e passanti.

Sora, studente accoltellato davanti a scuola: caccia all'aggressore - Non si tratterebbe di una lite tra compagni, il 17enne non conosceva chi lo ha aggredito ... adnkronos.com

Liceale accoltellato davanti scuola a Sora a poche ore dal 19enne ucciso in classe a La Spezia - I Carabinieri della Compagnia di Sora in provincia di Frosinone stanno indagando per risalire all’aggressore di un liceale di 17 anni che la mattina di oggi, sabato 17 gennaio, è stato colpito con una ... blitzquotidiano.it

Accoltellato un altro studente a scuola, notizia appena arrivata. La situazione - facebook.com facebook

Un altro studente accoltellato davanti a scuola x.com

