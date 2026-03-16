Agguato nel Cosentino spari davanti a un ristorante in pieno giorno | fermato il presunto responsabile

Nel cuore di Corigliano Rossano, un uomo di 68 anni con precedenti è stato colpito da alcuni spari davanti a un ristorante durante il giorno. La polizia ha fermato un sospetto ritenuto responsabile dell'agguato. L’uomo ferito, che si trovava in zona al momento dell’incidente, ha subito lesioni da arma da fuoco. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un 68enne con precedenti, ritenuto vicino ad ambienti criminali, è stato ferito a colpi di pistola davanti a un ristorante di Corigliano Rossano. Fermato un 40enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Agguato fallito a Torre Annunziata: spari in pieno giornoUna mattina di marzo nel napoletano si è trasformata in un teatro di violenza, dove spari al centro di Torre Annunziata hanno aggiunto un nuovo... Omicidio all’alba nel Pisano, fermato sull’A1 il presunto responsabile ad ArezzoÈ stato arrestato il presunto autore dell’omicidio del 25enne albanese ucciso questa mattina all’alba a Montecalvoli. Contenuti utili per approfondire Agguato nel Cosentino spari davanti a... Discussioni sull' argomento Agguato nel Cosentino, spari davanti a un ristorante in pieno giorno: fermato il presunto responsabile; Sparatoria a Corigliano Rossano, uomo ferito a colpi d’arma da fuoco: ricoverato d’urgenza · LaC News24; Agguato a Corigliano Rossano, c’è un sospettato. Restano gravi le condizioni del 67enne Morfò colpito all’addome · LaC News24. Agguato a Rossano, ferito gravemente il pregiudicato Salvatore MorfòSparatoria nella mattinata nel Cosentino. Il 68enne è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Indagano i carabinieri ... corrieredellacalabria.it