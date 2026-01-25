Nella notte a Civitanova si è verificata un’aggressione violenta ai danni di un giovane, circondato e colpito da un gruppo di persone di origine nordafricana. Un video documenta l’evento, che mostra l’aggressione con frasi minacciose e successive percosse. L’accaduto ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, evidenziando ancora una volta la presenza di episodi di violenza in contesti pubblici.

CIVITANOVA «Due minuti e ti sfondo la macchina». «No! Perché?!». E giù botte, calci, pugni fino a quando il giovane preso di mira è crollato a terra svenuto per la violenza dell'aggressione subita. Un incubo filmato da un video che ha certificato quanto accaduto nella notte in corso Garibaldi a Civitanova, dove due giovani della provincia di Chieti sono stati circondati da un gruppo di nordafricani e pestati senza pietà. In particolare un ventenne è finito al pronto soccorso con traumi al volto e al torace per i pugni e i calci che ha ricevuto da più persone. L'altro ragazzo, visibilmente sotto choc, ha chiamato i soccorsi: «Presto venite - si sente nel video - il mio amico è svenuto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Violenza choc nella notte a Civitanova, un giovane circondato e pestato da un gruppo di nordafricani. Il video dell'aggressione

